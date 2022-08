El presidente ruso, Vladimir Putin en la ceremonia de apertura del Foro Técnico-Militar Internacional Army-2022.. EFE/EPA/MAXIM SHIPENKO

"Rusia está dispuesta a ofrecer a sus aliados y socios el armamento más moderno, desde armas de fuego a blindados, artillería, aviación militar y drones de asalto", dijo Putin al inaugurar, este lunes, el foro "Armia-2022" en las afueras de Moscú. Se trata de la mayor feria militar de Rusia.

En este marco, el mandatario ruso dijo que "valora sinceramente los lazos históricamente fuertes, amistosos y de confianza con los países de América Latina, Asia y África". Destacó que los líderes de esos países, "no se someten al llamado poder hegemónico; sus líderes muestran auténtico carácter y no se subordinan” a nadie, ya que apuestan por un desarrollo soberano y por solucionar colectivamente los problemas de la seguridad regional y global sobre la base del derecho internacional.

"De esa forma, contribuyen a la defensa del mundo multipolar", dijo.

Putin también invitó a "aliados y socios" a participar en maniobras conjuntas, al mismo tiempo que animó a esos países a enviar a sus soldados a las academias rusas, para su instrucción militar.



Rusia "aboga por el desarrollo de una cooperación técnico-militar lo más amplia y multilateral posible. A día de hoy, en condiciones de formación de un mundo multipolar, esto es especialmente importante", dijo Putin.

Armamento ruso

La feria "Armia-2022" cuenta con la presencia de representantes de más de un centenar de países, que podrán ver durante esta semana más de 28.000 tipos de armamento moderno de doble uso, civil y militar, según dijo el presidente, en el polígono militar Alábino y el aeródromo Kúbinka, a las afueras de Moscú.

Armia - 2022. Video Efe.



El mandatario resaltó que "prácticamente todo" el armamento que Rusia quiere exportar "ha sido empleado en acciones militares reales" (aunque no precisó si se refería a Siria y Ucrania).



Rusia dijo haber exportado en lo que va de año 5.400 millones de dólares en armas y planea vender una cantidad similar en la segundad mitad de 2022.

"Muchas de esas armas superan a sus análogos extranjeros en años, si no en décadas", señaló, en alusión al armamento hipersónico y de alta precisión, muy superior en el plano táctico-técnico y que es capaz de superar cualquier escudo antimisiles, según Moscú.

Entre las delegaciones que se personaron en la VIII edición de la feria figura la venezolana, encabezada por el general Ricardo Ramos, viceministro de Educación para la Defensa, que se reunió con Alexandr Fomin, viceministro de Defensa ruso, quien alabó las "relaciones entre aliados" con Caracas.

EFE

