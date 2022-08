Alexandro Bernabei. Foto: NA.

El defensor argentino Alexandro Bernabei fue arrestado por la policía de Escocia por manejar bajo los efectos del alcohol y tras estar demorado por largas horas quedó en libertad.

Los jugadores argentinos cuando pisan el viejo continente son vistos de cerca, no solo por lo deportivo sino también por sus vidas fuera del campo de juego. Pasa con las grandes estrellas del fútbol mundial y esta vez le tocó al ex jugador de Lanús. Hace poco tiempo que llegó a Escocia para defender la camiseta de Celtic Glasgow y se convirtió en el primer argentino en llegar a dicho elenco pero las cosas no le salieron como deseaba.

Según el periódico Daily Record, Bernabei fue detenido por la policía por manejar bajos los efectos del alcohol. El hecho se produjo horas más tarde de la goleada por 5-0 de Celtic sobre Kilmarnock cuando el jugador en su lujoso automóvil fue detenido por un control cuando cometió una infracción de transito y allí se detectó su estado de alcoholemia están al volante.

"El arresto es por una presunta infracción de tráfico en medio de afirmaciones de que había estado conduciendo bajo los efectos del alcohol", confirmaron fuentes policiales al periódico y agregaron que Bernabei "estaba fastidioso por haber sido detenido".

Sin embargo, horas más tarde el jugador "fue puesto en libertad con el compromiso de comparecer ante el tribunal en una fecha posterior" y deberá afrontar la dura decisión que tome el entrenador Ange Postecoglou.

