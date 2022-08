Piñón Fijo. Foto: Instagram/pinonfijo.

Al escándalo que tiene Piñón Fijo con su hijos, se le sumó otro problema. La cuenta de Twitter de LAM, el programa que conduce Ángel de Brito, filtró una foto de su rostro sin maquillaje, algo que el payaso siempre trató de evitar.

Aunque esto ya había ocurrido hace un tiempo atrás, muchos no conocían al hombre que está detrás del personaje. Los usuarios estallaron en redes.

Quien tuvo la idea fue Ángel. En medio del programa, le pidió a la producción que haga una encuesta en las redes sociales y preguntar a los televidentes si querían ver al payaso sin maquillaje.

La encuesta dio que el 80% de los usuarios votaron que sí (aunque luego bajó al 64.3%). Finalmente El Ejercito de LAM publicó la foto del rostro sin make up de Piñón Fijo.

Piñon fijo sin makeup #LAM pic.twitter.com/8ABKEBu8Jz — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) August 16, 2022

"Acá cumpliendo con nuestra gente. Piñón Fijo sin make up", escribió el que maneja la cuenta de LAM y adjunto una imagen donde se lo ve a Fabián Gómez (nombre real del payaso) sin mquillaje, y en la otra en personaje.

"¿Piñón es Víctor Heredia?", escribió un internauta a modo de chiste, refiriendo al parecido entre Piñón y el cantante.

Otro usuario dijo: "Nunca me inspiró confianza Piñón Fijo por el hecho de no querer mostrar su cara sin maquillaje. Lo estoy conociendo ahora. Gracias", expresó un poco más serio.

El supuesto origen de la foto sin maquillaje

Tiempo atrás, Piñón Fijo estuvo en Los Mammones, el programa que conducía Jey Mammon. Allí contó de donde provenía la foto suya sin make up que se había viralizado.

“De Río Grande a Ushuaia pasás por Tolhuin. Era muy paradigmática la panadería, iban los turistas… Él (por el panadero) entendió que yo era Piñón, alguien le dijo y me pidió de sacarme una foto. Yo le dije: ‘No estoy maquillado, no te va a servir, no me va a servir a mí'. Le expliqué bien y él me dijo de nuevo: ‘¿Puede ser una foto?’. Y… Bueno, dale", recordó.

Y acto seguido expresó: “Le dije: ‘¿Esto queda entre nosotros?’. ‘Sí, por favor’. A la semana me empezaron a llegar fotos de toda la gente que pasaba por Tolhuin diciéndome: ‘Eh, te conozco sin maquillaje’”.

¿Será la misma foto que publicó LAM?

