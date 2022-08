Tragedia en 9 de Julio Sur. Foto: Twitter Infobae.

Un trágico hecho sucedió en la bajada de la autopista 9 de Julio Sur cuando una persona murió esta mañana al ser arrollada por su propio vehículo. El hombre intentaba repararlo luego de detenerse en la bajada de la autopista, a la altura del barrio porteño de Constitución.

El hecho ocurrió poco antes de las 9 cuando el conductor de una camioneta Ford F100 que circulaba por la autopista 9 de Julio Sur, en sentido al centro porteño, se detuvo a la altura de la avenida San Juan, debido a que sufrió una falla mecánica.

La reconstrucción de los hechos

Según explicaron las fuentes, el chofer de la camioneta descendió del vehículo y se ubicó debajo del rodado para revisar el desperfecto, y por causas que se tratan de establecer, el rodado se movió hacia atrás y lo arrolló provocándole la muerte en el acto.

Inmediatamente, un equipo de emergencia del SAME concurrió al lugar para brindar asistencia al conductor del rodado, e incluso llegó a descender el helicóptero para un rápido traslado, pero los médicos constataron el deceso de la persona.

Desde entonces, personal policial restringió el carril derecho mientras se realizaban las pericias ordenadas por el juzgado en turno de la ciudad de Buenos Aires.

