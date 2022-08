La joven visitó Las Vegas. Foto: Twitter/Flor_Brena.

Florencia Brena, una joven argentina que actualmente vive en Estados Unidos, se volvió viral en redes tras contar cómo se ganó 87 dólares en un boliche de Las Vegas.

La joven realizó un posteo en Twitter relatando su experiencia: “La gente en Las Vegas tira billetes de un dólares en el boliche como si no valieran nada. Obvio que yo, como buena argentina que soy, aproveché y me hice unos 87 dólares”.

Florencia recibió varias críticas y hasta fue acusada de "robarle" la propina a los mozos. Ante esto, Florencia se defendió: “Plata y vergüenza nunca tuve, mirá si no me voy a guardar unos dólares gratis”.

En diálogo con TN, Florencia remarcó: “Fui con unas amigas y adentro nos invitaron al vip. La gente que estaba ahí era de mucho dinero. En un momento empezaron a arrojar billetes de un dólar al aire por diversión. No era propina y nos ofrecieron tirar dinero a nosotras también. Ellos nos dijeron que si queríamos nos quedáramos con los billetes”.

Actualmente vive en Estados Unidos

La chica viajó a ese país el 26 de mayo con destino a Chicago. Luego de pasar siete días de vivir allí, comentó: “Que alguien me diga cómo hago para ahorrar acá, una semana y ya me compré mil cosas”.

Durante su nueva vida en EE.UU., pudo tomarse unas vacaciones a Las Vegas. Una noche fue a bailar a Feel Magic y ahí fue cuando se dio cuenta que la gente suele tirar billetes de un dólar al aire. Incluso lo mostró en un video junto a sus amigas imitando el mismo accionar.

“Cumplí mi sueño, gente. Fui al show de Magic Mike. Puedo morir en paz”, escribió junto a un video bailando en el lugar.

Después de la viralización del tuit, recibió miles de críticas: “No podés estar en Las Vegas y levantar eso. Es propina de los que laburan, mersa”, escribió un usuario. Ella no se quedó callada y respondió: “Estaba en un vip y no había mozos. La plata definitivamente no era propina”.

Un usuario le escribió: “Conseguite un laburo y querete un poco”. “Gracias a que laburo me fui de vacaciones a Las Vegas”, discutió la joven.

Otro internauta le dijo: “Argentinos yendo a turistear al exterior como cirujas. Gracias, Alberto”. Florencia le retrucó: “Vivo acá, crack. Nomás soy laucha y me gusta la plata gratis”.

Para finalizar, Florencia expresó a TN que: “La verdad es que soy una persona que trabaja mucho, lo publiqué como algo divertido y la gente está agrediéndome, pensando que estuve robando”.

