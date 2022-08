Ricardo Arjona durante un concierto. Foto: NA.

Ricardo Arjona volvió a ser noticia, esta vez porque en pleno concierto se "burló" del lenguaje inclusivo durante un concierto ante 20.000 personas en Asunción, Paraguay.

El popular cantante guatemalteco se tomó una pausa para hablar con su público sobre el aislamiento social a causa de la pandemia y criticó duramente el surgimiento en ese período, a su juicio, del lenguaje inclusivo.

“Han pasado muchas cosas desde que no nos vemos. Hubo muchos fenómenos, entre ellos el peor de todos. Nos encerraron dos años, nos pusieron mascarillas, nos dejaron ahí sin nada que hacer con el celular en la mano, con redes sociales y con mucho tiempo libre y echamos todo a perder”, dijo.

“Entonces empezaron a aparecer cosas vulgares, aparecieron 32 géneros como si importante fuera sumar géneros y no respetar por lo que quiera ser. Gente que desfilaba por las calles tratando de cambiar las vocales a las palabras y yo tendría que saludar esta noche a todes, por ejemplo. Eso es mucho tiempo libre desperdiciado”, continuó.

“Después apareció gente desfilando por la calle diciendo que las mujeres debían ganar igual que los hombres, y yo decía que porqué no pueden ganas más”, agregó el intérprete.

Your browser does not support the video element.

Nuevos shows en el país

El artista vuelve a nuestro país para finalizar su gira en Argentina, ya que se presentará nuevamente en el Arena el próximo 17, 18, 19 y 20 de agosto.

Estas fechas ya se encuentran agotadas, a excepción de la del 17, que fue la última que agregó la semana pasada, la cual todavía cuenta con tickets disponibles y se pueden comprar a través de la página web del estadio.

