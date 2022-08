Chofer peleando. Foto: NA.

Era un día común y corriente para los pasajeros que viajan todos los días en colectivo, hasta que ocurrió lo impensado.

Un pasajero insultó a un chofer de la línea 37 y esto desencadenó una terrible pelea. Hubo trompadas, insultos, patadas voladoras y hasta agresión con un palo. Un absoluto descontrol.

Todo comenzó cuando unos abuelos iban a bajar y demoraban para hacerlo. El colectivero arrancó y activó el escándalo. Ellos avisaron, pero el conductor no los oyó porque estaba escuchando música.

El abuelo volvió a tocar el timbre y gritó que querían bajar y el chofer respondió que les habría en la siguiente parada.

La situación se puso más tensa porque el hombre dijo: "Soy discapacitado, pelotudo". Fue ese el instante en que empezó la discusión. Recién cuando llegaron a la siguiente parada pudieron bajarse.

Pelea en el colectivo. Video: NA.

La situación que provocó los golpes

Un pasajero increpó al chofer: "¿No viste que era un anciano? Lo hiciste de maldito, ahora tiene que caminar seis cuadras más de su parada", le dijo.

El colectivero le explicó que todos deben bajar donde hay paradas, pero este siguió diciéndole: "Te pidió bajar y no lo escuchaste porque tenés la música al palo".

La discusión continuó hasta llegar a la zona de Congreso, donde el chofer le gritó tres veces al pasajero que se bajara. Como no lo hizo, usó un palo y lo agredió mientras se insultaban.

Así, el pasajero se colgó del caño y dio una patada voladora.

La gente no dejaba de pedir que terminara la pelea. Había chicos, e incluso una mujer se descompensó por la situación.

Finalmente, varias personas intervinieron y todo se calmó.

