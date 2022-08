Ernestina Pais. Foto: captura América.

Ernestina Pais protagonizó un choque en el barrio porteño de Palermo. Un video registró el momento en el cual no quiso brindar sus datos e intentó darse a la fuga. ¿Qué dijo?

La situación se conoció en LAM después de que una testigo envió un audio a la producción. Según explicaba la mujer, Pais tuvo un entredicho con la policía cuando le pidieron que haga el test de alcoholemia y entregue su documentación.

“El sábado por la tarde, en Palermo, venía por una cuadra Ernestina Pais, entonces quiso pasar a una camioneta y la chocó. Y en lugar de pararse avanzó, pero la paró justo el semáforo que cortó. Entonces el señor (la víctima) paró atrás, se bajó muy amablemente y ella subió la ventanilla para no hablarle”, expresó la mujer.

Según la informante, Ernestina se negó a dar los datos del seguro: “Ella le dijo que ‘no’ con la cabeza, volvió a abrir el semáforo y avanzó, con la mala suerte de que justo dobló un móvil policial y el señor empezó a los bocinazos. Ahí ella quedó entre medio del patrullero y la camioneta que había chocado. La verdad, bastante horrible lo que hizo porque la policía le pidió que bajara la ventanilla y ella empezó a reírse. Desagradable”, cerró.

La fiscalía le hizo un acta contravencional y retuvo su auto.

Ernestina habló sobre los hechos

En dialogo con Clarín, la conductora explicó: "No pasó nada. Me contaron que dijeron que me di a la fuga, me río porque es ridículo".

Haciendo referencia a que es figura pública, aseguró: "¿Cómo no le voy a dar los datos? Es una locura. Teniendo la cara que tengo, además, ¿cómo voy a hacer eso? Es obvio que es mentira".

Sobre el por qué no frenó, dijo: "Ahí tenés bicisenda de un lado y hasta que pude encontrar donde estacionarme pasó una cuadra. Pero apenas pude me estacioné y le di los datos".

"Es más, nos dimos los teléfonos y hablamos. Está todo bien", refiriendo a que supuestamente no quiso dar los datos de su seguro.

Al finalizar, habló sobre la mujer que grabó toda la escena: "No la conozco, no sé quién es y mucho menos por qué dijo lo que dijo", concluyó.

