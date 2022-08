Papa Francisco, Vaticano. Foto: captura de video.

Durante una de las audiencia del papa Francisco en el Vaticano, vivió un particular momento cuando un pequeño se acercó a él y se quedó a su lado durante el acto. Su reacción.

"Este niño ha sido valiente al acercarse y es justo de lo que estábamos hablando: ¡alianza entre jóvenes y viejos!", dijo el pontífice cuando el niño subió hasta donde se encontraba el papa en el aula Pablo VI del Vaticano y se quedó quieto junto a él con la mano en el rosario que le regalaron.

Francisco continuó su ciclo de catequesis dedicada al tema de la vejez y explicó que "el testimonio de los ancianos une las edades de la vida y las propias dimensiones de tiempo: pasado, presente y futuro".

Explicó que "es doloroso y perjudicial ver las edades de la vida concebidas como mundos separados, que compiten entre sí, cada uno tratando de vivir a expensas del otro".

"El pacto de ancianos y niños salvará a la familia humana. Podríamos, por favor, devolver a los niños, que deben aprender a nacer, el tierno testimonio de los mayores que poseer la sabiduría de la muerte?", agregó.

El pontífice argentino explicó que "la muerte es ciertamente un paso difícil en la vida: pero también el paso que cierra el tiempo de la incertidumbre y desconecta el reloj. Porque la belleza de la vida, que ya no tiene fecha de caducidad, comienza precisamente en ese momento".

¿El Papa viaja a Ucrania?

El papa Francisco visitará Kiev antes de viajar a Kazajistán, el próximo 13 de septiembre. Así lo dijo el embajador de Ucrania ante la Santa Sede, Andrii Yurash, después de un encuentro con el pontífice en el Vaticano. Sin embargo, la Santa Sede aún no lo confirma.

Fue el el diplomático quien través de su cuenta de Twitter, escribió: "Ucrania durante muchos años, y especialmente desde el inicio de la guerra, ha estado esperando al papa y estará feliz de saludarle antes de su viaje a Kazakistán". Y acompañó el comentario con fotos del encuentro.

