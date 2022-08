Tini y De Paul. Foto: Instagram/tinirodrispain

La relación entre Tini y De Paul parece que avanza muy bien a cuatro meses de confirmar su noviazgo.

Ahora la cantante está en España y aprovechó su estadía para acompañar a Francesca, la hija del jugador, a la cancha a presenciar el arranque del torneo de LaLiga de España, donde participa su papá.

En el estadio también estuvieron Francisco Stoessel, el hermano de Tini y su muy amiga Carola Gil.

Tini con la hija de De Paul. Foto: captura Instagram/tinirodrispain

La nena se encuentra con su papá, luego de que Camila Homs, expareja del futbolista, viajara a España para que sus hijos, Francesca y Bautista, se reencuentren con De Paul.

Tini hizo un intervalo en su gira por Latinoamérica para acompañar a su pareja y tal vez ser presentada ante los pequeños. Todos coincidieron en la cancha y fueron fotografiados por una fanática.

Rodrigo De Paul habló sobre el rumor de que no podría ir al mundial

Hace un tiempo, en diálogo con América TV, el futbolista rompió el silencio y dijo: “Es absolutamente incorrecto”. Y respecto a su familia dijo que "quiere cuidarla a ella (Camila Homs) y a sus hijos".

“Se dijo lo del Mundial también y sentí que me estaban empezando a dañar. Entonces creo que mi palabra tiene valor, jamás me metí en la vida de nadie ni molesté a nadie. Trabajo mucho para tener la carrera que tengo”, expresó Rodrigo.

“Salgo a hablar porque en un punto sentí como que se me quería hacer un daño. Ya cuando dicen que Tini apareció cuando yo todavía no estaba separado no me gusta, que digan que no pago la cuota de mis hijos cuando están los recibos y transferencias... Yo jamás haría eso ni con mis hijos ni con Camila, que es la mujer que me acompañó muchos años”, manifestó.

