Facundo Moyano. Foto: NA.

Facundo Moyano, ex diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, brindó una entrevista al mismo momento que la CGT marchaba en el centro porteño y habló del gobierno de Alberto Fernández: “El Gobierno de Macri no fue bueno, pero no somos mejores”.

Moyano renunció a su banca de diputados en agosto del año pasado tras sus diferencias con oficialismo. El hijo de Hugo Moyano habló con la periodista María Laura Santillán en CNN Radio (AM 950) y criticó la actual gestión: “El modelo actual del Gobierno de Alberto Fernández es ‘hacemos lo que podemos’. Argentina tiene como objetivo principal ambientar el tipo de cambio e intentar frenar la inflación, que no lo pueden hacer”.

Para Facundo, en Argentina existe “una crisis institucional, política, social y económica”, proyectó que la inflación anual “posiblemente sea de tres dígitos” y afirmó que "la inflación la tiene que contener el Gobierno, es su obligación”.

Por otro lado, dijo que el gobierno de Alberto Fernández debería haber planteado su nuevo punto de partida desde “el sinceramiento con la sociedad”. “Un punto de partida para cualquier Gobierno es el sinceramiento de decir la verdad. Si perdimos, perdimos. La gente no nos eligió”, manifestó.

“Los peronistas tenemos que replantearnos qué queremos”, planteó Moyano y sobre la movilización de la CGT, consideró que la central sindical “tiene la obligación de reclamar”, y que “es un llamado de atención al Gobierno. Sin embargo, opinó que la consigna de la marcha “no fue clara”, ya que el reclamo es contra la crisis económica que atraviesa la Argentina pero no se exhiben rechazos contra el presidente Fernández y su equipo de trabajo.

Marcha de la CGT

En reclamo por el aumento de precios y la situación de los trabajadores, la Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizó al centro porteño. En este contexto, Pablo Moyano, uno de los referentes del triunvirato y dirigente del Sindicato de camioneros, le exigió al presidente Alberto Fernández que "tenga lo que tenga poner" para "frenar a los especuladores".

A través de un comunicado de prensa, el triunvirato advirtió que la inflación "ha alcanzado niveles intolerables", y apuntan contra "los formadores de precios" y "especuladores". En la misma línea fueron las declaraciones de Moyano: "Poné los que tenés que poner, sentá a estos tipos y aplicales la multa". Además, apuntó contra la Asociación de Empresarios Argentina (AEA) por el aumento de precios y dijo que las entidades bancarias llevan "un golpe institucional contra el Gobierno".

"Por eso hay que denunciarlos, nosotros no venimos a filosofar, hablamos como somos nosotros, los trabajadores", aseguró el hijo de Hugo Moyano, y pidió "denunciar a estos delincuentes que todos los días atacan al Gobierno y a los dirigentes que están en la calle". También resaltó que no será la primera marcha de la CGT si "siguen sacándole un plato de comida al argentino, si le siguen cagando los salarios".

