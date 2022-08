Atacante del bar en Mercedes. Foto: captura cámara de seguridad.

El acontecimiento sucedió en la ciudad de Mercedes (Provincia de Buenos Aires) cuando un hombre fue echado de un bar y, furioso con esta decisión por parte del personal, se acercó a su auto y volvió al lugar con una escopeta calibre 16 para comenzar un ataque violento contra los empleados del sitio. Amenazó al personal con un cuchillo y disparó cinco veces.

Aún no se conoció la identidad del atacante pero se sabe que se trata de un miembro del Servicio Penitenciario Bonaerense, que trabaja en la cárcel Campana. El hombre quedó detenido por abuso de armas de fuego y amenazas por el violento acontecimiento.

Toso sucedió cerca de las 6:30 del lunes en el bar “Uh!Meda?” ubicado en Calle 178 y Colectora Sur de la mencionada localidad, cuando el hombre de 30 años comenzó a generar disturbios dentro del lugar y el personal de seguridad le pidió que se retire.

El momento más tensionante

El agente penitenciario, en ese momento, salió amenazando a los demás y se subió a su auto. En ese momento le insistieron para que se fuera del bar, pero sacó un cuchillo y retomó sus agresiones contra los empleados de seguridad y algunos clientes que trataban de calmar la tensión.

Minutos después volvió a ingresar, pero esta vez, a los escopetazos. Sin mediar palabra, el hombre abrió fuego contra las personas que, asustadas, buscaban resguardarse en cualquier rincón. Recorrió toda la inmediación a los tiros y salió al patio del local. Afuera se encontró con una mujer escondida que había querido agredir previamente con el cuchillo. Asustada, al escuchar su celular sonar, gritó que había dado aviso a la policía y el agresor se lo sacó mientras la amenazaba con el arma. Finalmente, personal policial llegó al lugar y lo detuvo.

Para la causa tomó intervención la UFI N°6 del Departamento Judicial de Mercedes. Además de analizar las cámaras de seguridad, se realizaron peritajes y se secuestraron diversos elementos de interés para la investigación como la escopeta, el cuchillo y los cartuchos que llevaba en el vehículo.

