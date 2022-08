Mono Capuchino. Foto: captura de pantalla.

Los monos capuchinos tienen la característica de ser curiosos, por eso no hay que dejar nada cerca, menos un celular.

El miércoles, la policía de California, Estados Unidos, se alerto por una llamada al 911 que venía desde un zoológico.

Cuando llegaron al lugar se dieron cuenta que no había peligro ni personas por atender. Tras investigar la situación, se sorprendieron: quien había marcado el número de teléfono fue Route, un mono capuchino que vive allí.

Al parecer, el travieso animal agarró un celular que estaba en el carrito de golf que el personal usa para transportarse por todo el zoológico. La llamada era desde las oficinas de "Zoo to You", una reserva ecológica que se encuentra a 320 kilómetros de California.

El mono que llamó a la policía. Video: gentileza NBC News

En una publicación en redes, la oficina comentó: “Todos cayeron en cuenta... debió haber sido Route, el mono capuchino”. Y agregó: “Aparentemente, Route tomó el teléfono celular del zoológico que estaba en un carrito de golf, que se usa para trasladarse por el lugar”.

Y cerró el comunicado así: “Y eso fue lo que hizo Route... y dio la casualidad de que marcó la combinación correcta de números para llamarnos”.

Además de este monito, en ese zoológico también viven otros animales como: aguilas, búhos, cocodrilos diferentes tipos de monos, leones de montaña, lémures, y zorros.

Algunas características de los monos capuchinos

Los capuchinos tienen una inteligencia destacada, son muy curiosos y juguetones.

Se alimentan de frutas y vegetales. Son animales que pesan hasta 4 kilos y tienen un tamaño mediano.

Su promedio de vida fue registrado hasta los 55 años aproximadamente, y pasan su mayor parte del tiempo en los árboles.

