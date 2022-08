Carlos Tevez y Chicho Serna. Foto: Twitter @GabrielPrezOk1.

No fue un partido más para Carlos Tevez como técnico de Rosario Central, el Apache volvió por primera vez a La Bombonera para enfrentar a Boca en un partido que terminó sin goles. Pero el rendimiento deportivo quedó relegado ya que al exjugador lo agasajaron de una "tibia" manera.

Antes de comenzar el encuentro, Chicho Serna -quien forma parte del Consejo del Fútbol- se acercó para darle una placa y todos se preguntaron por qué no fue Juan Román Riquelme, vicepresidente del Xeneize, quien haya sido quien le diera este reconocimiento. Todo en medio de rumores entre una mala relación entre el dirigente y el actual técnico del Canalla.

"Solo quiero agradecer a todos los hinchas de Boca por la muestra de cariño que me demostraron anoche; de Boca se nace", remarcó el "Apache" en su cuenta de Instagram.

El exfutbolista, que conquistó la Intercontinental y la Libertadores 2003 con Boca, entre otros títulos, está enfrentado al actual vicepresidente, Juan Román Riquelme, y de hecho post partido le dejó una crítica solapada.

Es que Tevez, el último gran ídolo de Boca, dijo que con "Serna estaba bien" cuando le consultaron por la entrega de la plaqueta en la previa al encuentro.

"¿Te hubiese gustado que Riquelme te venga a saludar, que estuviera en el verde césped entregándote los reconocimientos?", fue la pregunta.

"No, con Chicho (Serna) estuvo bien. Chau, amigo", respondió el exjugador, quien además de haber brillado en Boca vistió las camisetas de Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City y Juventus.

El Xeneize empató en el regreso de Tevez a La Bombonera. Foto: NA.

Empate sin goles y la figura de los arqueros

Boca empató 0 a 0 con Rosario Central en la Bombonera en un encuentro que tuvo un penal atajado para cada lado. El partido correspondió a la decimocuarta fecha del torneo de la Liga Profesional y fue el regreso de Carlos Tevez al estadio del "Xeneize".

El equipo de Tevez, que fue homenajeado y ovacionado antes del inicio del duelo, dilapidó la chance de pasar al frente luego de una mano de Luis Advíncula en el área -que motivó la intervención del VAR-, debido a que Agustín Rossi volvió a contener un penal, el número 16 desde su llegada al club, ejecutado por Gaspar Servio a los 14 minutos.

