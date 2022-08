Primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, en fiesta privada. Foto: NA.

La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, quedó en el ojo de la tormenta por la filtración de un video donde se la ve junto a otras figuras públicas, en lo que pareciera una fiesta privada donde había alcohol, música alta y mucho baile sensual.

Las imágenes fueron difundidas por el presentador del programa de entrevistas deportivas, Aleksi Valavuori, que criticó duramente el accionar de Sanna Marin y hasta le pidió la renuncia: “Esta es la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin. Algunos han dicho que es genial... tal vez entre otros adolescentes. ¿Pero un líder responsable para un país en crisis? Ella es, con mucho, la PM más incompetente que hemos tenido. No sabe nada. Por favor tome su chaqueta de cuero y renuncie. Gracias".

Durante el año pasado, Marin ya había quedado envuelta en un escándalo de corrupción que tenía que ver con los desayunos en la residencia oficial junto a su familia.

Primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, en fiesta privada. Video: NA.

Las críticas en las redes sociales

Con la aparición de este video, que indican que pasó hace pocos días, otros usuarios de Twitter también mostraron su enojo con la situación: “Totalmente increíble. El primer ministro está haciendo el ridículo. Después de todas las críticas que ha recibido su comportamiento y abandono del deber...”.

“Este video muestra a la primera ministra de #Finlandia @MarinSanna en una fiesta privada. Finlandia sufre precios de electricidad récord, falta de atención médica y profesionales de atención a personas mayores, ¡y así es como nuestra líder pasa su tiempo!”, manifestó otra persona.

En esta oportunidad muchos sostienen que ante la crisis económica que vive el país, los políticos deberían estar trabajando para poder recuperar la tranquilidad en todo aspecto de la población en vez de grabarse bailando y tomando en una fiesta.

