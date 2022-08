Horacio y Camila Homs. Foto: archivo Google - instagram@camihoms

Tras el escándalo mediático que protagonizó Camila Homs por su separación con Rodrigo de Paul, ahora se le sumó la noticia de que su padre, Horacio Homs, tendría una supuesta hija no reconocida.

Se trata de Chiara Camila Pereyra, quien tiene 21 años y apareció en televisión diciendo que es una hermana de Camila que nunca fue reconocida.

Tras enterarse de esta noticia, al empresario le agarró un ataque y tuvo que ser internado. De todas formas, rompió el silencio en Socios de Espectáculo y dijo que "no recuerda" tener otra hija pero que se pondrá a disposición de la adolescente.

"Me haré el ADN correspondiente para determinar cómo sigo. Lo único que me llama la atención es la memoria que tiene la madre, que contó detalles desde hace 22 años. Dijo que no reclamó antes porque yo estaba en España, ciudad que no conozco", expresó Horacio.

Video: YouTube eltrece.

¿Qué reclama la supuesta hija?

Según contaron en el programa de Karina Mazzocco, Marianela Perutich, la mamá de Chiara Camila Pereyra, mantuvo una relación de poco tiempo con Horacio y cuando ella le contó de su embarazo, él puso en duda la paternidad.

La mujer se había hecho un ADN con quien era el novio de ese momento y dio negativo.

También contó que cuando la niña tenía dos años, Horacio la conoció y que al volver de un viaje programado que tenía, se haría el ADN, algo que nunca pasó.

La supuesta hija de Horacio Homs. Foto: captura América.

Camila Chiara habló en el programa de Mazzoco y reclamó su identidad:

"Desde hace siete años vengo buscándolo, pidiéndole por favor que, si él no quiere saber nada judicialmente, que sea algo entre nosotros dos, pero que yo necesitaba saber mi identidad”, señaló la adolescente.

"Él me tuvo un ratito a upa... La falta de él me perjudicó un montón. La falta de él, durante 21 años de mi vida, no lo voy a poder compensar", cerró Chiara.

