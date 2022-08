El abrazo simbólico fue realizo por docentes en Pehuajó. Foto: NA.

Una estudiante no aprobó un examen y los familiares decidieron atacar a piedrazos la casa de la docente en Pehuajó. El marido intentó frenar la situación y terminó gravemente herido.

El hecho conmocionó al pueblo y generó repudio en todos los niveles educativos. Ante esto, docentes realizaron un abrazo simbólico en la puerta del Colegio de Educación Secundaria 6, lugar donde trabaja la mujer y estudia la joven, y un paro distrital.

Durante la protesta, familiares de la mujer atacada y docentes de la ciudad pidieron justicia y explicaciones a las autoridades educativas para que no sucedan más este tipo de agresiones.

Desde la escuela informaron que sucederá respecto de la alumna: “No queremos que se sienta en una situación desfavorable y por eso se le volverá a tomar el examen con otra mesa evaluadora”.

"No cambiaría nada"

El hecho sucedió el viernes pasado luego de que la profesora de la secundaria haya entregado las notas de los exámenes. Al confirmar que la alumna desaprobó familiares de la joven primero se acercaron a la puerta del colegio para agredir y amenazar a la mujer.

Horas después y al no tener respuestas positivas sobre el futuro de la alumna, decidieron atacar la casa de la docente si mediar palabra. El marido tuvo que ser trasladado al hospital.

“Gracias, gracias por estar. Lo único que se me ocurre decir es que la educación empieza en casa. Hoy me di cuenta de cuánta gente me quiere, respeta mi trayectoria y me apoya. Si volviera a empezar no cambiaría nada de lo que hice”, agradeció la profesora al sitio de noticias de Pehuajó.

Según se pudo corroborar la alumna necesitaba aprobar este examen para poder hacer el ingreso a la Policía por lo que le fue imposible al haber desaprobado.

