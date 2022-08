Liga Profesional de Fútbol, Barracas Central vs. Defensa y Justicia. Foto: @barracascentral.

Barracas Central festejó su regreso al estadio Claudio "Chiqui" Tapia con una victoria sobre Defensa y Justicia por 3 a 1 por la 14ta. fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

Los tantos del equipo de Rodolfo De Paoli, quien retornó al cargo tras seis meses de su renuncia, los hicieron Cristian Colman (18m. PT), Iván Tapia (34m. PT) y Bruno Sepúlveda (40m. PT), mientras que descontó Kevin Gutiérrez (14m. ST).

El local llegó a los 17 puntos en el campeonato, lejos de las zonas de descenso, y Defensa continúa con apenas 14 unidades pero sigue dentro de los clasificados a la Sudamericana 2023.

La vuelta al "Chiqui" Tapia

Barracas volvió a su casa, cuyo nombre es en honor al actual presidente de la AFA y ex directivo del club, después de casi una temporada siendo local en Huracán, All Boys, Lanús y Racing por no contar con la habilitación correspondiente.

La cancha cuenta con una capacidad de 6 mil espectadores, lo que la convierte en la más pequeña de la Liga Profesional, aunque de cara a futuro el objetivo pasa por llegar a 15 mil lugares con las reformas actuales.

La última vez que se presentó en Luna y Olavarría fue en el 13 de diciembre del 2021 cuando se enfrentó Almirante Brown (3-2) por las semifinales del Reducido de la Primera Nacional.

La crónica del partido

En la previa, los hinchas se acercaron con tiempo en el retorno al barrio y recibieron al equipo con bombas de humo, fuegos artificiales y banderas para darle colorido. Además, los jugadores salieron con la mascota vestida de "El Guapo", con traje y bastón.

Barracas entendió mejor el partido, en una cancha con un campo de juego en estado irregular, aprovechó las bandas con Pablo Mouche y cargó por arriba con Bruno Sepúlveda y Cristian Colman, autor del 1-0, y también el remate de media distancia de la mano de su capitán Iván Tapia, que marcó el segundo con un disparo seco al ángulo izquierdo.

Defensa y Justicia no tuvo reacción, apenas alguna subida de Gabriel Alanís -muy flojo en su propia área-, y esto se tradujo en el 3 a 0 cuando Facundo Mater le ganó al lateral izquierdo la línea y asistió a un intratable Sepúlveda.

Justo en el momento que todo parecía cambiar, luego de un centro de Kevin Gutiérrez que terminó siendo el descuento, llegó la roja para Alanís y el "Halcón" se quedó con 10 hombres, en una historia que se le transformó imposible de revertir.

Por su lado, Barracas gozó de su vuelta a su casa y los hinchas celebraron una nueva victoria que los alejó definitivamente de los dos descensos.

