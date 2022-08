Fabulosos Cadillacs. Foto NA.

Este 19 de agosto se cumplen 35 años de la salida del segundo disco de Los Fabulosos Cadillacs.

Yo te avisé fue el álbum que catapultó al grupo a lo más alto, y abrió el camino no sólo para convertirse en uno de los grupos de rock más importantes de la Argentina, sino el que cruzó las fronteras y mostró que la renovación musical del país estaba en marcha.

Rock, claro, fusionando estilos y ritmos como el dub, el reggae y el ska, lo que les dio un sonido particular y distinto para la época.

Estrenado en 1987, el disco se hizo fuerte con una serie de hits inolvidables: allí sonaron por primera vez el tema que dio nombre al trabajo, y los geniales “Mi novia se cayó en un pozo ciego”, “El genio del dub” o “Yo no me sentaría en tu mesa”.

Un Vicentico de 23 años ponía su voz inconfundible (el sello distintivo, además del repertorio), pero la banda de entonces contaba también con Sr. Flavio en bajo, Luciano Jr. en percusión y coros, Vaino en guitarra, Mario Siperman en teclados, Sergio Rotman en saxo, Dany Lozano en trompeta, Fernando Ricciardi en batería y Naco Gioldfinger en saxo.

Andrés Calamaro hizo la producción, tocó algunos instrumentos y prestó su voz a los coros.

La fuerza de los temas llevaron a los Fabulosos a un emblemático show en el estadio de Obras Sanitarias, alcanzó el Doble Platino y los lanzó de gira internacional.

“Yo te avisé”: de la inexperiencia al éxito

Un año antes, Los Fabulosos Cadillacs habían publicado Bares y fondas, su primer trabajo. Fue criticado por la prensa especializada, que hizo eje en la “inexperiencia” y cuestionó las letras.

Con la impunidad que dan los 22 años, Gabriel Fernández Capello (Vicentico) respondió en entrevistas de la época sobre los cuestionamientos: “En este país se tiene un concepto totalmente equivocado de lo que es una buena y una mala letra… Las letras de Los Twist son mil veces mejores que las de Fito Páez. Son más inteligentes y describen la realidad mucho mejor. Nosotros, por lo menos, no escribimos estupideces, que no decimos que está todo bien, que no somos ni Palito Ortega ni Soda Stereo”.

