Riquelme actual vice de Boca y Pergolini. Foto: archivo Diario26.

Boca vive tiempos complejos con peleas internas y críticas desde afuera. Otra vez Mario Pergolini volvió a apuntar contra Juan Román Riquelme y recordó su paso por el club hasta 2021 cuando renunció: “A lo mejor a ellos (Jorge Ameal y Riquelme) no, pero a mí me llamó la atención que no entendieran que se podía armar un equipo y ser escuchado. Creo que muchas veces uno tiene la pedantería de creer que lo que uno sabe o más o menos dominó y en lo que le fue bien, lo puede trasladar a cualquier ámbito. Y el fútbol realmente ha aprendido que no lo es”.

El empresario y conductor estuvo en Solo una vuelta más (TN) donde habló sobre las figuras del fútbol: “No quiero ser falso ni tampoco hablar por hablar, porque Boca despierta muchas pasiones, va a lugares increíbles. Boca es algo enorme y también lo genera con sus ídolos. El ídolo de fútbol es una persona amada. Yo he estado al lado de Mick Jagger y no es igual que estar al lado de Román, te lo aseguro. He ido a la casa de los Deep Purple y no es igual que estar con jugadores de fútbol. La gente se siente como niños, tiembla, es increíble lo que les pasa, adonde los lleva el fútbol. Eso los empodera a los ídolos a también creer que pueden hacer un montón de cosas que a lo mejor el fútbol, lo digo con todo respeto, no están preparados para hacer”.

Cuando fue consultado sobbre si Alberto Fernández y Cristina Kirchner eran comparables con Ameal y Riquelme, dijo: “Oh, Dios (se ríe). La figura de Román, como la figura de Cristina, son demasiado fuertes como para delegar. Yo creo que cuando armamos la coalición esa entre Ameal, yo y Riquelme, que fue el verdadero orden, estaba claro quién jugaba a qué y bajo qué cosa. Román es muy fuerte, la verdad que ha logrado un lugar predominante en Boca Juniors y hay que decir que el presidente no está hablando tanto. No me parece que sea tan fuerte como lo que se ve en el país. Lo que sí es loco es que entré con una idea y no la pude llevar a cabo. Cuando veo un poco lo que pasa, creo que... creo muchas cosas”.

Video: TN.

“Me frustró mucho lo de Boca. Cómo no la vi, cómo no la entendí, cómo me dejé engañar por ese canto de las sirenas y creer que ‘bueno, vamos a hacer cada cual lo que debe hacer’. Yo fui a un lugar donde no conocía bien el palo, entonces lo que estoy haciendo ahora, porque creo que puedo y me interesa, es hacer lo que no hice antes: hablar con todos. Después, si tenemos un punto en común... si uno lo pide para otras organizaciones, lo pide para su país, bueno, en algo tan fuerte y grande como Boca creo que también hay que hacer eso”, agregó.

“No es hablar con la oposición, es hablar con todos los que se pueda hablar y decir ‘OK, de todo esto, ¿podemos encontrar a alguien que pueda representar este pensamiento y que pensemos todos en Boca? Y no cada cual quedarse con el poder o lo embriagador que es estar en Boca. Estoy charlando con todos, hablo con Jorge Reale y puedo charlar con gente de otras agrupaciones. Charlemos qué tienen, qué podemos hacer. Busquemos quién puede representar todo eso. ¿Te gusta Boca como está? No, pero bueno", cerró.

La palabra de Tevez tras su vuelta a La Bombonera

El exfutbolista, que conquistó la Intercontinental y la Libertadores 2003 con Boca, entre otros títulos, está enfrentado al actual vicepresidente, Juan Román Riquelme, y de hecho post partido le dejó una crítica solapada.

Es que Tevez, el último gran ídolo de Boca, dijo que con "Serna estaba bien" cuando le consultaron por la entrega de la plaqueta en la previa al encuentro.

"¿Te hubiese gustado que Riquelme te venga a saludar, que estuviera en el verde césped entregándote los reconocimientos?", fue la pregunta.

"No, con Chicho (Serna) estuvo bien. Chau, amigo", respondió el exjugador, quien además de haber brillado en Boca vistió las camisetas de Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City y Juventus.

