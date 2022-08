Robo de propina en una panadería de San Juan. Foto: NA.

Una mujer, junto a sus tres hijos, entró a una panadería de San Juan con la idea de comprar y, en un descuido de la empleada, le robó el frasco de propinas que estaba al lado de la caja registradora.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del local en donde se observa el momento en el que la mujer ingresa al lugar y mientras una de las trabajadoras busca lo que le pidió, abrió su cartera y metió el frasco.

Robo de propina en una panadería de San Juan. Video: NA.

También se puede ver como la mujer se da cuenta de que una cámara la estaba filmando al levantar la cabeza, pero aun así no devolvió lo que robó y se retiró junto a sus tres hijos.

El mensaje de la panadería tras el hecho

El episodio sucedió en la panadería Iberia, situada en Rastreador Calívar y Lavalle, en San Juan y el dueño del local decidió difundir las imágenes para tratar de encontrar a la ladrona.

“Señora no robe la propina de las chicas del café, son laburantes se levantan todos los días temprano a trabajar cosa que ud no debe saber lo que es. Qué enseñanza le está dando a sus hijos que la acompañaron una vergüenza que se haga viral para que no tenga ganas de hacerlo más”, manifiesta el comentario que realizaron desde la panadería junto al video.

El dueño del local sostuvo que subió el video a redes para "escrachar" a la mujer. Suponen que dentro del frasco había entre $900 y $1.000 que habían recibido durante todo el día de trabajo.

