Momento del ataque. Foto: captura de video NA.

A días de darse a conocer imágenes del brutal crimen en Balvanera, ocurrido en febrero, la División Homicidios de la Policía Federal pudo identificar al delincuente que mató a puñaladas a un hombre.

Durante el fin de semana pasado se difundieron videos donde se observa como el delincuente se abalanza sobre un joven colombiano y lo apuñala 14 veces para robarle el celular. Ante la imposibilidad de detención y reconocimiento, la justicia solicitó difusión y a partir de allí y de diversos llamados se pudo apuntar la investigación a una persona en particular.

Los tatuajes que tiene el hombre en su antebrazo, mano derecha y en el cuello permitieron su identificación. Se trata de Darío Ricardo Espinoza de 34 años que vivía a metros de donde realizó el asesinato. Se comprobó que tenía un extenso prontuario de antecedentes delictivos contra ciudadanos y la propiedad.

Luego de su identikit la justicia comenzó con las tareas para encontrarlo y descubrieron que el hombre de 34 años está detenido desde marzo de 2022 por un robo en la cárcel de Ezeiza perteneciente al Servicio Penitenciario Federal.

Indagatoria del detenido

Ahora el acusado será indagado en los próximos días por el fiscal Vismara y por el juez Schelgel por el homicidio de Juan Carlos González Mahecha de 49 años el pasado 6 de febrero en la calle Catamarca al 100.

"La secuencia quedó registrada en una cámara de seguridad de la zona, donde se observa al atacante, quien tiene tez blanca, pelo castaño y una altura estimada de entre 1.70 y 1,75 metros. Además, tendría dos tatuajes: uno en el antebrazo izquierdo y otro en el lado izquierdo del cuello, debajo de la oreja", describió la fiscalía al divulgar el video e imágenes.

Aunque se ve que Espinoza lo apuñala y luego le roba el celular, la investigación que se lleva adelante indica que al parecer hubo una pelea entre los protagonistas en un bar y que lamentablemente terminó con la vida del ciudadano colombiano minutos después.

