La primera ministra finlandesa, Sanna Marin, informó que se había sometido a una prueba de detección de drogas y ahora se filtró un nuevo video donde se la ve bailando con un hombre al ritmo de un clásico y entonando una canción cuya letra habla de la “pandilla de la harina”, lo que muchos interpretan como una referencia a la cocaína.

"Hoy me hice una prueba de drogas y los resultados llegarán dentro de una semana. Nunca en mi vida he usado drogas", aseguró la funcionaria en una conferencia de prensa.

Marin agregó que su capacidad para realizar sus funciones permaneció intacta durante la noche en cuestión y que se habría ido de la fiesta si se le hubiera pedido que trabajara.

Los videoclips de Marin festejando con conocidos influencers y actores finlandeses comenzaron a circular en las redes sociales esta semana y pronto fueron publicados por varios medios de comunicación en Finlandia y en el extranjero.

Marin se había enfrentado a llamadas para hacerse una prueba de drogas de políticos de su coalición de gobierno, así como de la oposición, después de que surgieron los videos.

¿Quiénes son los personajes del video que aparecen junto a Sanna Marin?

El sitio Actualidad RT reveló la identidad de las figuras públicas finlandesas que aparecen en el video, como la cantante Alma y su hermana Anna, la fotógrafa Janita Autio, la presentadora Tinni Wikström, la presentadora de radio Karoliina Tuominen, la estilista Vesa Silver y la diputada Ilmari Nurminen.

"Quiero mostrar que la gente común con vidas comunes trabajan en estos puestos. Tengo una vida familiar, tengo un trabajo y tengo tiempo libre que paso con mis amigos. Más o menos lo mismo que mucha gente de mi edad", se defendió Marin.

Elon Musk y su chiste sobre Sanna Marin en Twitter

Por si algo faltara a la polémica que se desató en Finlandia, fundamentalmente dentro del mundillo de las redes sociales, se metió en el tema el inefable Elon Musk.

El director ejecutivo de Tesla, reaccionó al último episodio de Marin con un tuit que es muestra de su pretendido sentido del humor.

El magnate compartió un meme con una foto de dos jóvenes hablando en un club nocturno: "¿A qué te dedicas?", pregunta un chico a una chica, a lo que esta responde que es la primera ministra de Finlandia.

