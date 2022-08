Casemiro. Foto: EFE.

Casemiro, figura del Real Madrid, está a un paso del al Manchester United en un acuerdo alrededor de 60 millones de euros. El jugador se sigue entrenando con el plantel madrileño.

Según informa Manchester Evening News, Casemiro y el Manchester United ya llegaron a un acuerdo sobre el contrato que implicaría un aumento importante en el sueldo que percibe en el Real Madrid, con una extensión de cinco temporadas

El medio británico asegura Manchester United está acelerando todo lo posible para cerrar el pase y obtener el permiso de trabajo necesario para que Casemiro pueda jugar el próximo lunes frente al Liverpool en Old Trafford, aunque parece complicado.

Casemiro, de 30 años, está en Real desde 2013, con tres títulos obtenidos de La Liga y cinco Ligas de Campeones, en un total de 336 cotejos y 31 goles.

El United no levanta cabeza

El Manchester United volvió a protagonizar un papelón en Premier League, en el segundo partido oficial de Erik Ten Haag: cayó por goleada en su visita al Brentford por 4-0.



No fue un accidente el 1-2 contra el Brighton de hace una semana en Old Trafford. Tampoco fue una casualidad el declive del equipo en el tramo final del pasado ejercicio. No hay ni un solo aspecto que reconozca al actual Manchester United con su historia. Ni rastro. Tampoco de su capacidad millonaria, por más inversión que haya hecho en el último mercado.



Es un despropósito. Los rostros de impotencia, frustración o desesperación delatan una deriva desproporcionada a su plantilla, a fechas tan tempranas y a la expectación que debía despertar su nuevo ciclo. Y a la vista el próximo lunes ya asoma el Liverpool.

