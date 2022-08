La expareja terminó en malos términos. Foto: NA.

Un nuevo capítulo entre la guerra silenciosa entre Brad Pitt y Angelina Jolie. Ahora se conoció que sería la actriz quien estaría detrás de la demanda del FBI contra Pitt. El dato lo reveló el medio especializado, Variety.

El hecho al que hace mención tuvo lugar el 14 de septiembre de 2016, cuando la familia Jolie-Pitt se encontraba de viaje en un vuelo de avión y el protagonista de Once Upon a Time in Hollywood habría agredido física y verbalmente a uno de sus hijos, Maddox, aunque sin llegar a golpearlo.

El informe de la investigación entre el FBI y el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Los Ángeles determinó que no habían existido tales abusos y fue absuelto.

A los pocos días, más específicamente el 19 de ese mes, la actriz solicitó el divorcio y Pitt entró en alcohólicos anónimos. A partir de ese momento, inició una batalla legal por la custodia de los menores que compartían.

Ahora, se cree que Jolie presentó una demanda contra la oficina del FBI a seis años de lo sucedido, de forma anónima bajo el nombre de Jane Doe, en la cual solicita documentos de una investigación sobre un incidente ocurrido entre un matrimonio en un avión en 2016.

Cómo se conoció el dato

Si bien podría ser cualquier denunciante común, se cree con firmeza que es la actriz de Hollywood porque la abogada de esta mujer anónima es Amanda Kramer, una letrada con mucho poder en la industria cinematográfica estadounidense.

Al respecto, Kramer alegó que “las víctimas y los sobrevivientes deberían poder acceder a los registros de las agencias federales de los delitos que experimentaron o de los que informaron, como es común a nivel estatal, para que puedan abogar por ayuda y atención de trauma y protección legal para sus hijos y para ellos mismos. Nuestro cliente ha estado buscando dichos registros durante años y se ha visto obstaculizada y ha tenido que recurrir a acciones judiciales para recibir esos registros tan necesarios. Los remedios legislativos son necesarios”.

Además, la abogada pidió que la demanda estuviese sellada para proteger a los menores, pero el juez Beryl Howell se negó al decir que permitir que la denuncia se haga bajo un seudónimo es suficiente para preservar la privacidad de la víctima.

Esta información fue proporcionada por Eriq Gardner, socio de Puck News. Según recoge el periodista, Jolie le habría dicho a un agente del FBI que Pitt la agredió física y verbalmente tanto a ella como a sus hijos. El intérprete la habría llevado a la parte trasera del avión para gritarle; es en ese entonces cuando Maddox habría intentado intervenir entre ellos y él lo habría atacado, aunque sólo llegó a ponerle las manos en el rostro y no pudo golpearlo. Además, la actriz denunció tener lesiones en un codo y dijo que Brad le habría tirado cerveza encima, en un momento de ebriedad.

El año pasado, Maddox, el hijo de Brad había tomado la decisión de renunciar al apellido Pitt, el cual adquirió en 2006 cuando fue adoptado legalmente.

