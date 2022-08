Tuchel y Conte, pelea en pleno partido. Foto: EFE.

El técnico del Chelsea, Thomas Tuchel, fue multado con 35.000 libras (41.000 dólares) y una suspensión de un partido por la pelea con Antonio Conte, entrenador del Tottenham, en pleno partido de Premier League.

Conte fue multado con 15.000 libras (18.000 dólares) pero evitó una suspensión luego que ambos estrategas admitieron haber mostrado una conducta inapropiada durante el empate de 2-2 en Stamford Bridge.

Sin embargo, la suspensión de Tuchel fue aplazada temporalmente a la espera de la presentación por escrito de las razones de la decisión, lo que permite que el timonel del Chelsea ocupe su lugar en el banquillo para el partido de la Liga Premier del domingo en Leeds.

Video: ESPN.

Los técnicos, que ya habían tenido una acalorada pelea en el área técnica durante el partido del domingo, se enfrentaron tras el silbatazo final cuando el tradicional apretón de manos se transformó en empujones. Tanto Tuchel como Conte recibieron tarjetas rojas.

Tuchel también podría verse en problemas por comentarios incendiarios sobre el árbitro después del partido.

En su conferencia de prensa posterior al partido, Tuchel arremetió contra Anthony Taylor al decir que “tal vez sería mejor” si el silbante ya no participara en juegos que involucraran al Chelsea.

Casemiro, nueva incorporación de la Premier

El Manchester United confirmó, al mismo tiempo que el Real Madrid, la incorporación del centrocampista brasileño Carlos Henrique Casemiro. El club emitió un comunicado donde espera “darle la bienvenida” en Old Trafford.



“Casemiro ha jugado más de 500 partidos profesionales, incluidos 63 a nivel internacional con su Brasil natal. Ha ganado 18 grandes títulos en su ilustre carrera, incluyendo cinco Ligas de Campeones y la Copa América. Estamos deseando dar la bienvenida a Casemiro a Old Trafford”, escribió el club inglés en su página web.



El brasileño se convierte así en el primer refuerzo del Manchester United después de que empezara la Premier League con dos derrotas, 1-2 contra el Brighton y 4-0 frente al Brentford que le hacen ocupar la última plaza de la competición doméstica.

