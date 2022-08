Operativo de Aduana en Río Gallegos. Foto: Prensa.

La Aduana en Rio Gallegos - Paso Integración Austral informó que llevó a cabo procedimientos en los que detectaron y secuestraron divisas y mercaderías en el puesto fronterizo.

De los controles efectuados en el carril de egreso con la activa participación de los canes ROSE y TUPAC, “marcaron” un vehículo argentino que pretendía salir al exterior.

La intervención de los canes

Luego de un control exhaustivo del vehículo, llamó la atención una modificación en la guantera, ya que contenía agregado un compartimiento.

Los canes marcaron ese lugar. Se decidió abrir la guantera, en la cual se retiró una bolsa cuyo contenido eran fajos de dinero.

Se dio intervención al Juzgado Federal de Río Gallegos luego del cual se inició el conteo de los billetes, arrojando la suma total de $8.200.000, procediendo a su secuestro.

Asimismo, en dos camiones chilenos provenientes de la localidad chilena de Punta Arenas, al controlar las cabinas se detectaron un total de 20 neumáticos, una caldera marca Aquaplus con tubo de ventilación y codo; y dos radiadores toalleros

La mercadería era nueva, sin uso y sin declarar proveniente de Chile. El valor total estimado de la mercadería secuestrada asciende a la suma de $11.000.000.

