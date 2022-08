Material secuestrado de allanamientos en Santa Cruz. Foto: laopinionaustral.

Miembros de la Policía Federal Argentina, pertenecientes a la Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de Comodoro Rivadavia, desarticularon una banda criminal que se dedicaba al narcomenudeo en las localidades de Perito Moreno, Los Antiguos y Caleta Olivia.

La investigación comenzó en marzo de este 2022 y permitieron determinar que la organización estaba liderada por una joven y su novio, quien era un efectivo de la Policía de Santa Cruz y se encargaba de financiar y facilitar las armas de fuego para la banda.

La pareja trabajaba con otros integrantes de sus grupos familiares, quienes estaban a cargo de distribuir la droga en las diferentes localidades.

El policía señalado cumplía funciones en la Comisaría de Perito Moreno, pero desde hace un año y medio se encontraba con licencia psiquiátrica.

Allanamientos y secuestro

Ante este material, el Juzgado Federal de Caleta Olivia, a cargo de la Dra. Marta Yañez, ordenó 11 allanamientos y seis requisas vehiculares, donde se logró la detención de dos hombres y la imputación en la causa de otras 6 personas.

En el allanamiento se secuestraron un total de 1,8 kilos de marihuana y 1 kilo de cocaína durante los procedimientos, 20 teléfonos celulares, dos pistolas calibres 22 y 9 mm, elementos de corte, balanzas de precisión y 500.000 pesos en efectivo.

Los detenidos quedaron a a disposición del magistrado interventor y la causa fue caratulada como “Infracción a la ley de drogas”.

