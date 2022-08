Sofía, la estudiante de 17 años fallecida en Córdoba.

La comunidad educativa de Rosario está conmocionada por la muerte de Sofía Fernández, la joven de 17 años que se descompensó en una excurción al cerro Champaquí. En las últimos horas se difundió un audio donde la chica le cuenta a sus familiares que se sentía mal.

Según la familia, su hermana tenía problemas de tiroides y la misma noche en la que salieron desde Rosario se había descompuesto.

“Estuvo todo el viaje vomitando, nos dijo que tenía miedo y que se quería volver”, reveló Danisa en diálogo con Rosario 3. Sofía estaba junto al grupo de 60 estudiantes, de la Escuela Nº 1.334 María Madre de la Civilización del Amor. Se sabe que la joven realizó una serie de estudios médicos para certificar que podía participar de la excursión y fue autorizada a viajar.

“Le hicieron todos los análisis y como le dieron bien, la autorizaron a ir”. Además, aseguró que la escuela pidió que los alumnos no lleven teléfono celular al viaje pero, dada la situación de Sofía, a ella sí la autorizaron “para contarles si estaba bien”.

De acuerdo con las primeras informaciones, Sofía se descompensó el jueves al intentar alcanzar la cima y no pudieron estabilizarla, mientras el grupo de rescatistas intentaba llegar al lugar debido a las duras condiciones climáticas. Según precisó el diario La Capital de Rosario, la actividad fue autorizada por el Ministerio de Educación de Santa Fe. En ese sentido, desde la cartera educativa dijeron al medio que la excursión “estaba autorizada” y cumplía con los requisitos obligatorios para llevarse adelante. Además, indicaron que los estudiantes fueron con paramédicos, algo que no es obligatorio.

El cuerpo de Sofía está en Rosario

El cuerpo de la adolescente llegó anoche a la ciudad santafesina de Rosario junto a sus familiares y era velado este sábado, lo confirmó la vicedirectora de la Escuela Nº 1.334 María Madre de la Civilización del Amor, Cristina Jelonche.

El resto del contingente, de 70 alumnos y 12 adultos, arribó más tarde a esta ciudad luego de que el fiscal de Río Tercero, Alejandro Carballo, les tomara declaración para avanzar en la investigación del caso.

"Todos regresaron muy bien, aunque el ánimo hay que trabajarlo mucho", dijo Jelonche.

La vicedirectora del establecimiento, ubicado en calle Ayolas al 4.000, precisó que otro alumno del contingente quedó internado en Córdoba, junto a sus familiares, porque fue sometido a una intervención de apendicitis y se encontraba "bien". Además, volvió a desmentir que hubiese casos de intoxicación entre los alumnos que viajaron.

Por su parte, Walter, el papá de Sofía, dijo este mañana que cuando "la fui a buscar ya me habían dicho lo que había pasado. Me duele el corazón, las personas que estaban ahí, la manera en que ayudaron para que pueda traerla acá, pero ya estaba, no se podía hacer más nada, estoy agradecido con todos".

