Mariano Bergés.

Mariano Bergés fue el juez federal que en 1993 se hizo cargo de la primera denuncia contra la Escuela de Yoga, institución que el pasado viernes, luego de 30 años de funcionamiento, fue

desbaratada con allanamientos y la detención de 24 de sus miembros, también conocida como la “secta de Villa Crespo”.

Bergés explicó que, desde sus inicios, la Escuela de Yoga tuvo un enorme influencia sobre políticos como Carlos Ruckauf, ex ministro del Interior.

“En aquella época todo el mundo entendió que yo era un loco que se estaba metiendo con la libertad individual de las personas”, agregó.

El juez aseguró que trabajó muchísimo para poder probar la corrupción de la escuela hasta que fue apartado de la causa por tribunales, que lo derivaron a otra causa. “No conté con apoyo”,

dijo.

“Cada persona que venía a declarar me recusaba, entonces a partir de ahí, muy fácil. Con una acción ligera y típica de la justicia argentina, un día me sacaron la causa y así se fue diluyendo”,

detalló.

Además, recordó que esta fue una de las causas que terminaron cansándolo de la justicia argentina. “Me harté de tanto trabajar para que los expedientes vuelvan para atrás... Esta es una de las tantas que no terminó en un tribunal oral como debería”, señaló.

