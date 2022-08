Islas Malvinas. Foto: NA.

El Gobierno argentino rechazó un concurso organizado por el Reino Unido que ofrecía estudiantes universitarios de Sudamérica para viajar a las Islas Malvinas. En el comunicado señalan la iniciativa busca designar al archipiélago del Atlántico Sur "como un territorio separado de la República Argentina y bajo un topónimo ilegítimo".

El concurso en cuestión tiene como objetivo a universitarios de la Argentina, Brasil, Chile y Uruguay y es organizado por el Gobierno británico de las Islas Malvinas y las respectivas embajadas del Reino Unido en esos países.

"Esta competencia regional ofrece a los ganadores la chance de visitar las `Falklands´ por una semana con todos los gastos pagos. Para participar, los concursantes deben enviar un video de un minuto respondiendo a la pregunta ¿por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las Islas `Falklands´?", señala la invitación británica.

🇦🇷🇧🇷🇨🇱🇺🇾👩‍🎓The Falkland Islands Govt & 🇬🇧 Embassies in Argentina,Brazil,Chile & Uruguay invite university students to enter to win a trip to the #Falklands

⁦@UKinChile⁩ ⁦@UKinArgentina⁩

⁦⁦@UKinUruguay⁩ ⁦⁦⁦@ukinbrazil⁩ https://t.co/sRU2sn3A1j