Momentos de pánico en las calles de Turquía.

Un camión sin control causó la muerte de, menos, 16 personas y más de 20 heridos. El coche chocó con varios vehículos, entre ellos un autobús de pasajeros, una ambulancia y un camión de bomberos. El hecho sucedió en una autopista del sureste de Turquía.

Entre los muertos hay tres bomberos, cuatro trabajadores sanitarios y dos periodistas, precisó el gobernador de Gaziantep, Davut Gül, citado por el diario turco Hürriyet.

El accidente se produjo en la autopista Gaziantep-Nizip.

Lo que se sabe del accidente

Según los medios locales, los periodistas, que trabajaban para la agencia estatal IHA, viajaban en una furgoneta para informar sobre un accidente anterior cuando, por razones aún desconocidas, su vehículo fue golpeado por un autobús, que volcó y chocó contra una ambulancia.

Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos.

Varios equipos de rescate y emergencia han acudido al lugar del rescate, al tiempo que las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente.

