La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dio a conocer una dura sanción económica y una clausura parcial a la Platea Sur Alta del estadio José Amalfitani, por lo cual Vélez Sarsfield podrá llevar público al choque de ida con Flamengo de Brasil, por una de las semifinales de la Copa Libertadores.

El ente rector continental aplicó a la entidad de Liniers una multa de 95 mil dólares, a raíz de los incidentes que un sector de la barra brava protagonizó con hinchas de Talleres de Córdoba, en el encuentro de ida de la llave de cuartos, jugado el pasado miércoles 3.

Durante aquella noche, un grupo de barras velezanos agredió a los simpatizantes de la "T" que se hallaban "camuflados" en la Platea Sur Alta, cuando los organismos de seguridad no autorizaron la presencia de público visitante.

Como consecuencia de lo ocurrido, Conmebol procedió a clausurar el citado sector que da espaldas a la Autopista 25 de Mayo. El resto de la cancha estará habilitado.



Vélez no apelará la sanción

El club de Liniers si efectuará un pedido “especial” a la entidad que maneja el fútbol en Sudamérica.

“Se solicitará que no se inhabilite la Platea Sur Alta en su totalidad sino que se lo haga solamente en el sitio en el que se produjeron los incidentes”, dijo una fuente cercana a la dirigencia velezana.

La posibilidad de que el "Fortín" mude su localía y salga del José Amalfitani “está descartada. Contra Flamengo se jugará en Liniers”, abundó el portavoz consultado.

Vélez será local ante el equipo brasileño el miércoles 31 del corriente, mientras que la revancha se disputará una semana más tarde, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Además, el técnico velezano, el uruguayo Alexander Medina, fue multado en 50 mil dólares.

