Agüero. Foto: NA.

Sergio "Kun" Agüero, ex futbolista, elogió al arquero de Boca Agustín Rossi luego de atajar otro penalante Rosario Central. El comentario llega en plena disputa con el el Consejo de Fútbol0 y de tomar la decisión de no continuará las gestiones por la renovación de su vínculo.

El arquero de 26 años, tiene contrato hasta junio de 2023, por lo que desde la dirigencia de Xeneize se reunieron con él para extender su contrato, pero luego de no llegar a un acuerdo, el Consejo de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme decidieran no aceptar el pedido económico de Rossi y su futuro estaría lejos del club de la Ribera.

Pese a la conflictiva relación y que trajeron a Sergio "Chiquito" Romero para darle la titularidad, Rossi se mantuvo y reafirmó su gran presente en los partidos frente a Racing y Rosario Central, en el cual le contuvo un penal a Gaspar Servio y desató el apoyo de los hinchas en la Bombonera: "Rossi es de Boca y de Boca no se va".

Los elogios del Kun

Ante la repercusión que tomó la acción, el "Kun" Agüero que se desempeña como streaming y suele opinar de las tendencias de las redes sociales, analizó el presente del arquero Xeneize y lo llenó de elogios.

"Ese muchacho no para de atajar penales, es un fenómeno. Y encima es un arquerazo. Lo vi un par de veces, ok, como todo arquero a veces tiene algunos fallos. Como todos. Pero Rossi le está salvando las papas mal a Boca", afirmó el ex delantero de Independiente en su canal de Twitch "SLAKUN10".

Posteriormente amplió su opinión sobre la capacidad de Rossi para detener penales: "Si yo tengo que patear uno y enfrente está Rossi, que viene de atajar varios, y...la pienso antes de tirar".



"Tiene 26 años, bueno, yo lo dejaría dos añitos más, no sé qué piensan ustedes", sentenció el Kun que reabrió el debate sobre la continuidad del portero.

