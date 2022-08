Lautaro Martínez, Inter, Serie A. Foto: NA.

El delantero de la Selección argentina e Inter de Milán Lautaro Martínez convirtió su primer tanto oficial de la temporada, en el partido frente al Spezia por la segunda fecha de la Serie A de Italia, para poner a su equipo arriba en el marcador 1-0 al cierre de la primera etapa.

El conjunto de Simone Inzaghi vuelve a sonreír, no solo por el golazo que hizo el argentino esta sábado, sino por potenciar la dupla de ataque entre el belga Romelu Lukaku y Martínez que tantas satisfacciones le dio en el pasado y que intentarán repetir.

Your browser does not support the video element.

Video: ESPN.

Gol en el primer tiempo y sonríe Scaloni

En la primera jornada ante el Lecce, el Toro completó los noventa minutos, pero no logró anotar aunque si lo hizo el atacante de Bélgica y esta vez le tocó al ex Racing.

En este compromiso, el goleador argentino necesito solo 35 minutos para marcar su primer tanto en la actual temporada. Tras recibir una habilitación del Lukaku, Martínez definió cruzado al ángulo inferior del arquero polaco Bartlomiej Dragowski que nada pudo hacer.

Quien también se mantiene expectante a la temporada de Martínez es Lionel Scaloni, quien tiene al Toro como uno de sus delanteros predilectos para llevarlo a Qatar 2022 y cada tanto que anote será un motivo más para su presencia en la Copa del Mundo.

Noticias relacionadas