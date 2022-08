Clara Chia Marti. Foto: Instagram/@clara.chiamartii

Clara Chia Marti -la supuesta nueva pareja de Gerard Piqué-, es quien está en el centro de atención y etiquetada como la "tercera en discordia". Ahora, en medio de los conflictos entre Shakira y el jugador, The Sun dio a conocer algunos detalles sobre la joven.

Clara es una estudiante de 23 años que trabaja en la empresa de Piqué organizando eventos, y aseguran que ya tenían una relación antes de la separación con Shakira. Para evitar el acoso mediático, la joven había desaparecido de las redes sociales.

Aunque en los últimos días, comenzó a circular una cuenta de Instagram en la que había fotos muy hot de la nueva enamorada de Gerard.

No se sabe quien maneja la cuenta, pero se describe así: "Cuenta autorizada por: CLARA CHIA MARTI. Página de fans”.

Las fotos de Clara

Las imágenes muestran un costado muy sensual de la joven: pelo rubio largo, playa y microbikinis.

Clara Chia Marti. Foto: Instagram/@clara.chiamartii

En esta foto se la puede ver de espaldas, con un hermoso paisaje de fondo, mostrando su bikini tipo colaless estampada de flores y corpiño negro.

En otra imagen, mucho más jugada, luce topless en la playa, apoyada un yate con una colaless tipo bikini color negra. Un detalle que llama la atención es que nunca está mostrando su rostro.

Clara Chia Marti. Foto: Instagram/@clara.chiamartii

Aunque no sea el perfil oficial de ella, los internautas no dudaron en hacer eco de sus opiniones a través de los comentarios: “La felicidad no se construye sobre la infelicidad de otros” o “Se le olvidó que era casado?”.

¿Cuál será el fin de este nuevo perfil de Instagram?

Noticias relacionadas