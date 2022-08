Casados con hijos. Foto: archivo Google

Casi todo el elenco de Casados con hijos visitó "La Peña de Morfi", el programa que conduce Jey Mammon. Palpitaron la vuelta al teatro y contaron algunas historias divertidas.

Florencia Peña reveló que la mesa chueca de la sitcom era una constante lucha para Pepe Argento (personaje interpretado por Guillermo Francella), y que no fue algo guionado.

“Hay una anécdota muy linda que no sé si contamos alguna vez que el primer día fue fuimos a grabar, a Guille no se le pasa nada. Controla todo, no se le pasa nada, está en todo”, comentó Peña, con Francella a su lado, al igual que Darío Lopilato y Marcelo De Bellis.

“Obviamente tenía que ser un decorado roído. Las críticas cuando salió decían que era ‘una comedia con olor a naftalina’ y no habían entendido que era todo a propósito. Pero Guillermo igual quería que todo estuviera bien”, contó, mientras los demás estaban "muertos de risa".

Casados con Hijos vuelve al teatro. Foto: NA.

El enojo de Francella que terminó en un clásico

Florencia siguió contando la historia: “Guillermo se sentó en la cocina y dice ‘esta mesita así, no’”, imitando el movimiento que hacía la mesa de los Argento.

“Se movía mucho”, dijo Francella, divertido.

“Empieza a mover la mesa y se enoja. Para mí él enojado es lo más gracioso. Guillermo, enojado, real, es todo. Nosotros callados y él ‘¡no, chicos!’. Empezó a ponerse nervioso con la mesa y nosotros dijimos ‘tenés que hacer eso con Pepe’ y no la cambiamos y quedó”, contó la actriz sobre la primer escena que se volvió una verdadera molestia para Pepe Argento.

“Eso fue algo que siempre hizo y fue porque estaba enojadísimo porque nos habían puesto una mesa coja”, cerró, tentada.

