El líder de la autoproclamada república popular de Donetsk, al este de Ucrania, señaló al gobierno de Kiev como autor del atentado. Un antiguo asesor de Putin, Sergei Markov se pronunció en el mismo sentido.

La respuesta de Ucrania

Uno de los asesores del presidente ucraniano, Mijailo Podolyak, respondió a los señalamientos a su país. “Subrayo que Ucrania no tiene nada que ver con esto, porque no somos un Estado criminal como la Federación Rusa no somos un Estado terrorista” dijo contundente en declaraciones en la televisión. Sostuvo que Rusa ha empezado a “desintegrarse internamente” en una lucha por el poder y que la guerra de Ucrania se está usando como “vía de escape”.