Luisana compartió fotos de su bebé. Foto: NA.

El viernes pasado Luisana Lopilato y Michael Bublé se convirtieron en padres por cuarta vez. Confirmaron el nombre de la bebé y compartieron en redes sociales un tierno video donde muestran imágenes antes, y después del nacimiento.

“Relato de un día inolvidable. Tocar el ‘CIELO’ con las manos. Te amamos profundamente”, escribió Luisana en sus redes sociales junto al video donde se la ve con una super panza, antes de dar a luz.

También se puede ver cuando Bublé la acompaña a la sala de parto, el recibimiento de Cielo y la emoción que lleva todo ese momento.

Your browser does not support the video element.

Luisana Lopilato compartió un video de su beba. Video: Instagram/luisanalopilato

Algunos famosos aprovecharon para felicitarlos en la publicación, como Marley, quien -siempre muy atento- decidió mandarle felicitaciones, al igual que Julieta Puente o los miles de corazones que recibió de figuras como Sebastián Yatra, Joaquín Furriel. Además, la reconocida actriz de New Girl y 500 días, Zooey Deschanel, dejó sus mejores deseos, así como varios de sus compañeros de Rebelde Way.

Su próximo proyecto de teatro: vuelve Paola Argento

Luego de haberse estrenado Pipa, la película de Netflix que protagoniza Luisana, ahora retomará su rol de Paola Argento para la obra de teatro de Casados con Hijos.

Comenzará en enero próximo y contará con la mayor parte del elenco original: Darío Lopilato (Coqui), Guillermo Francella (Pepe), Florencia Peña (Moni), Marcelo De Bellis (Dardo) y Jorgelina Aruzzi (María Elena), quien será la nueva novia de Dardo.

Noticias relacionadas