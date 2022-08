Abogado Gregorio Dalbón. Foto: NA.

El abogado Gregorio Dalbón, defensor de la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, salió al cruce del fiscal Diego Luciani y aseguró sin medias tintas que la causa "Vialidad" que investiga el supuesto desvío de fondos del Estado en favor del empresario Lázaro Báez, "va a terminar con una nulidad absoluta”.

Cabe destacar que este mismo lunes la Fiscalía dará a conocer el pedido de pena contra Cristina Fernández de Kirchner en esta causa. Con este marco, Dalbón se expresó concretamente sobre el accionar de la Justicia, y muy en especial contra la Fiscalía, asegurando que todo terminará una “nulidad absoluta”.

En el mismo sentido, manifestó el abogado: "Mi sensación es que se acaba una parte del show. Creo que va a terminar con una nulidad absoluta. Nunca vi a dos fiscales haciendo esto. No tienen nada para vincular a Cristina con esta causa, por eso tanto énfasis".

Dalbón habló durante una entrevista en el programa “Sin Relato” de la AM 990, y manifestó que “esta es la preparación para una sentencia mediática. El lawfare existe, no sólo en Argentina sino en toda Latinoamérica. No han mostrado ni una sola prueba, y condenar a un inocente sin pruebas va a resultar un boomerang".

Entrevista a Dalbón en AM990.

La causa

Cristina Fernández de Kirchner afronta el juicio oral por presunto redireccionamiento de la obra pública de Santa Cruz en materia de vialidad durante sus mandatos como presidenta (2007-2011 y 2011-2015) en favor de Lázaro Báez, el empresario y exsocio comercial de los gobiernos kirchneristas, y hoy bajo arresto domiciliario por otros casos de corrupción. Se juzgan las irregularidades en 51 obras públicas y son 13 los exfuncionarios involucrados.

Se trata del primer juicio contra la vicepresidenta que llega hasta la etapa de los alegatos, de cuyo resultado hoy se desprenderá el pedido de penas para los acusados por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Las declaraciones de Dalbón se dan en medio de un operativo del kirchnerismo y afines de salir a respaldar a la vicepresidenta frente a la Justicia, a la que acusan de actuar con intenciones de proscribirla de la política.

