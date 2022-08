Sanna Marin en @instagram.

Cada vez más mujeres se expresaron por Twitter con sus propios videos divirtiéndose en fiestas para mostrar su solidaridad con la primera ministra finlandesa. Con el hashtag "Solidaridad con Sanna” (existe tanto en inglés como en español), las mujeres compartieron videos en los que se las ve bailando, bebiendo y cantando imitando los de la primera ministra. Con esto, buscan defender su derecho a una vida privada que no debería influir en las funciones políticas.

Love it! Danish women are posting videos of themselves partying while tagging Finnish Prime Minister Sanna Marin.



To show “Solidarity with Sanna” pic.twitter.com/8gsUTuROLJ