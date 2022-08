Video Viral. Foto: captura de video

Se viralizó en redes sociales una discusión entre una mujer que estacionó en una parada de colectivos, y el empleado de un edificio en el barrio porteño de Palermo.

Todo comenzó cuando la señora bajó de su elegante camioneta y el portero se acercó con un celular grabando toda la situación. “Con todo respeto, está parando en la parada de colectivo y la ley no dice que usted tiene derecho a parar en la parada de colectivo”, le dijo.

Ante esto, la mujer respondió: “Los discapacitados podemos parar en cualquier lado, ¿Por qué no te comprás una vida, flaco?”.

Cuando el hombre intentó explicarle que le había hablado "con todo respeto", justo pasó un colectivo y el portero tuvo que correrse a un lado. Mientras tanto, la mujer aprovechó para tomar su celular y dijo: “Estoy llamando a la Policía”. El hombre -muy calmado-, le respondió que lo haga sin problema, pero ella arremetió: “No tenés un carajo que hacer, ¿no? Sos planero, ¿no?”.

“Buenas tardes, estoy en Migueletes al 800. Tengo un maleducado que me está diciendo que no puedo estacionar. ¿Ustedes se podrían molestar hasta acá? Porque debe ser un planero, está al recontra pedo, vestido todo de negro”, empezó a decir en la llamada con la Policía.

En ese mismo momento, se dio cuenta que el hombre era el encargado de un edificio y dijo: “Ah, claro... Es portero, le pagan tanto que está al recontra pedo, tiene un barbijo que dice ‘trabajadores de edificios’, como gana tanta plata, está al recontra pedo a esta hora”.

En la última parte del video, la señora dijo: “Los discapacitados podemos estacionar en cualquier lado así que venga a buscarlo y explíquele cómo es la ley, porque se ve que los porteros no estudian las leyes. Y aparte por si me rayan la camioneta le aviso que está todo vestido de negro”, empujando al hombre porque no quería que la grabe.

Evidentemente, la señora debe haber tenido un muy mal día. Los usuarios de la red, no se tardaron y estallaron todo tipo de comentarios.

