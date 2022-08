Primera ministra finlandesa. Foto: NA.

Luego del escándalo mediático por los videos viralizados de la primera ministra finlandesa, donde se la veía en plena fiesta con sus amigos, la mandataria se sometió a un test de drogas: el resultado fue negativo.

Sanna Marin expresó que estaba muy molesta por la difusión en internet de su vida privada y esto, desató más polémica.

La primera ministra es la líder gubernamental más joven del mundo. En medio del escándalo por los videos, aceptó someterse a una prueba de detección de drogas. Al mismo tiempo, se ocupó de aclarar que nunca había consumido y que tampoco había visto hacerlo a nadie en la fiesta a la que asistió esa noche (videos).

También comentó que la capacidad para desempeñar sus funciones oficiales no se había visto afectada. Incluso, agregó que si hubiera tenido que ir a trabajar, habría abandonado la fiesta.

El video: criticas y apoyos

Luego del alcance internacional que tuvieron las imágenes, la mandataria recibió muchas críticas por parte de los internautas. Sin embargo, otros salieron a mostrar su apoyo.

Primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, en fiesta privada. Video: NA.

Un usuario en Twitter comentó: “Este video muestra a la primera ministra de #Finlandia @MarinSanna en una fiesta privada. Finlandia sufre precios de electricidad récord, falta de atención médica y profesionales de atención a personas mayores, ¡y así es como nuestra líder pasa su tiempo!”.

Muchos sugirieron que frente a los problemas económicos del país, los políticos deberían estar haciendo su labor y no "grabarse de fiesta". Hubo otros que, en cambio, salieron en su defensa. En especial, grupos de mujeres comenzaron a filmarse en eventos como muestras de apoyo y solidaridad con la primera ministra.

En ese sentido, la activista india, Hazeena Syed, la Secretaria Nacional del ala de mujeres del Partido del Congreso de India publicó en Twitter:

"Sip, las mujeres pueden irse de fiesta y dirigir un país. ¡Tu puedes, Sanna! ¿Acaso las mujeres políticas tienen que pedir permiso del mundo para tener su espacio privado?" dijo, subrayando el machismo de las acusaciones.

