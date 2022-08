Muertos en Ucrania. Foto: Reuters.

Desde el pasado 24 de febrero, cuando Vladimir Putin ordenó el avance de las tropas rusas sobre la vecina nación de Ucrania, el drama va en aumento. La guerra es toda una tragedia que pisa a todos por igual, aunque en este caso la mirada se posa sobre lo que sucede con las Fuerzas Armadas de los invadidos.

Las cifras son alarmantes y hacen pensar en lo difícil que le resultará al país presidido por Volodimir Zelenski sostener la defensa dentro de sus propias fronteras.

Es que casi 9.000 militares ucranianos han muerto en la guerra con Rusia, dijo el lunes el jefe de las fuerzas armadas de Ucrania. La cifra dada por el general Valeriy Zaluzhnyi parece ser la primera proporcionada por la cúpula militar de Ucrania desde la invasión rusa del 24 de febrero. Zaluzhnyi, comandante en jefe de las fuerzas armadas ucranianas, dijo en una conferencia celebrada para honrar a los veteranos militares y a las familias de los fallecidos que los niños necesitaban protección en varias partes del país, incluida la capital, Kiev.

Desesperación en el frente de batalla

"Realmente no entienden nada de lo que está ocurriendo y definitivamente necesitan protección, (...) porque su padre ha ido al frente y posiblemente esté entre los casi 9.000 héroes que han muerto", dijo el alto militar ucraniano.

Zaluzhnyi no dio detalles y no dijo si la cifra que citó incluía a todo el personal de servicio muerto en acción, como los guardias fronterizos. El presidente, Volodímir Zelenski, dijo en la conferencia que alrededor de un millón de personas defendían a Ucrania como parte de las fuerzas armadas u otros servicios. El militar ucraniano no dijo cuántos civiles habían muerto, ni cuántos efectivos rusos estimaba Kiev que habían muerto en los combates, pero el Estado Mayor de las fuerzas armadas ucranianas ha cifrado en 45.400 el número de militares rusos muertos. Rusia no ha dicho cuántos de sus soldados han muerto.

