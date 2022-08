Florencia Peña. Foto: NA.

Florencia Peña, actual conductora de "La Puta Ama" por América, contó el mes pasado que Instagram le había cerrado su cuenta personal en la que publicaba tanto fotos de su vida privada como de su carrera artística.

Para Florencia, la red social se trata de algo importate ya que trabaja allí, y además, tiene a todo un equipo a cargo trabajando con su perfil.

Finalmente, la actriz decidió volver a empezar y abrirse una nueva cuenta de Instagram: "@SoyFlorPe".

En la primera foto que subió se muestra disfrazada de boxeadora, con la siguiente frase: “Esta foto me define (no importa cuando veas esto). Reír me hizo invencible, no como los que siempre ganan sino como los que nunca se rinden”.

El segundo posteo es un video en el que le habla directamente a sus seguidores. Primero, con un saludo inicial y luego con un duro mensaje hacia Instagram. Eso sí, sin sin dejar nunca de lado su personalidad carismática.

“Hola, si están del otro lado es porque ya me están siguiendo o porque son curiosos y curiosas o porque están esperando para denunciarme. De cualquier manera, bienvenidos y bienvenidas a mi nuevo Instagram. Como sabrán, hace casi un mes me cerraron la cuenta. Parece ser que definitivamente y nadie entiende por qué; yo no entiendo por qué, la gente que me pregunta tampoco entiende por qué y la verdad es que no hay ninguna respuesta”, empezó en el video.

Luego continuó explicando que por algunas "fotos sexys" que infringen la norma de convivencia de la aplicación, le censuraron su cuenta anterior. "O sea, las mías en mi cuenta infringen la relación con la comunidad, pero las cuentas de mis fans no la infringen”, comentó Flor.

Tras esto, hizo una comparación con las imágenes que publicó Jennifer López, quien apareció en su red social desnuda para promocionar un nuevo producto de su línea de belleza. "Justamente, un día después de que me cerraran la cuenta, JLO apareció con un desnudo impecable", contó.

A pesar de todo, se mostró feliz por esta nueva etapa. Recalcó que es una mujer libre de prejuicios y va a seguir siendo "una boxeadora" de la vida.

La nueva cuenta de Florencia ya tiene más de 84 mil seguidores y su video acumula más de 28 mil “Me gusta”.

