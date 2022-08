Thor: Love and Thunder. Foto: NA.

Disney + reveló la fecha en la que se transmitirá la película ‘Thor: Love and Thunder’ en la plataforma luego del estreno en los cines. La cuarta entrega de la película de Marvel llegó a la pantalla grande el pasado 7 de julio.

El lanzamiento de la película del dios del trueno en la plataforma de streaming será el próximo 8 de septiembre. Fue el propio Chris Hemsworth quien se encargó de confirmar la noticia en su cuenta de Twitter.

Get your couches ready for the premiere of Thor: Love and Thunder on @DisneyPlus on September 8th. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/7y5jznvIow