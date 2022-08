El discurso de Cristina Kirchner. Foto: NA.

Cristina Kirchner le responde a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola luego del pedido de pena de 12 años de prisión más la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos, y el rechazo para que amplíe su indagatoria en la causa Vialidad.

Apenas empezó su descargo, la vicepresidenta arremetió: “la sentencia ya está escrita”. Luego, agregó que "le hubiera gustado ejercer el derecho a defensa, de la misma manera que los fiscales pudieron leer su guión". Cuestionó el proceso judicial por el caso Vialidad, exhibiendo notas periodísticas y expedientes judiciales.

"Voy demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales". Con esa frase, comenzó su exposición en respuesta al pedido de condena realizado ayer.

Calificó al alegato de Luciani como falso

“El juicio comienza con esta construcción, con esta ficción de rutas no hechas, sobreprecios. No eran acusaciones, era un guión, falso y bastante malo”, atacó Cristina Kirchner a los fiscales Luciani y Mola. Además negó las acusaciones de sobreprecios planteados en el juicio por la causa Vialidad: "Nadie sabe de dónde sacaron esas cifras".

A su vez, denunció una campaña en su contra: “Hay una feroz campaña política y mediática”, y apuntó a Javier Iguacel, exdirector de Vialidad Nacional durante la gestión de Cambiemos y el impulsor de la denuncia del caso Vialidad por el que está siendo juzgada.

Apuntó contra el macrismo y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón

La vicepresidenta se refirió a las polémicas que rodean a la gestión de Mauricio Macri. “Mientras el juicio sucedía, transcurría el 2019, el 2020, el 2021, y la verdad que cuando dije que tenían la sentencia escrita, me quedé corta. Porque, en el curso de ese año y en todo el proceso de lo que fue el macrismo, comenzaron a aparecer las cosas que habían hecho en materia judicial".

"Desde enterarnos que uno de los jefes de la mesa judicial, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, que sigue prófugo, había sido el artífice de la medida de Rosatti y Rosenkrantz por decreto presidencial sin acuerdo en el Senado, hasta que Rodríguez Simón extorsionó a Alejandra Gils Carbó extorsionó con amenazas contra sus hijas para que renunciara. Finalmente, Alejandra Gils Carbó renunció”, repasó.

Su crítica a los testimonios y pruebas

La vicepresidenta Cristina Kirchner dijo que "todos los testimonios de testigos puestos por los fiscales finalmente colapsaron”, en relación al juicio por la causa Vialidad. “Nada de lo que dijeron fue probado. no solamente no fue probado. sino que además, se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían, y lo pudimos ver con los testimonios de los propios testigos citados por el fiscal”, sostuvo la ex mandataria.

La vicepresidenta Cristina Kirchner criticó: "Los fiscales buscaron pruebas de otros juicios, que no sabía que habían introducido", en relación al juicio por corrupción en la obra pública en Santa Cruz.

Las referencias de la vicepresidenta fueron en relación a los chats del exsecretario de Obras Públicas José López, condenado por enriquecimiento ilícito en la causa de los bolsos con nueve millones de dólares que trató de esconder en un convento en General Rodríguez.

La vicepresidenta Cristina Kirchner dijo que "no tiene chats de WhatsApp con nadie”, tras los mensajes del exfuncionario José López que se presentaron como prueba en el juicio por la causa Vialidad. La vice dijo que solo se comunica por Telegram "con muy contadas personas".

Noticias relacionadas