Cristina Kirchner. Foto: NA.



“Nada de lo que dijeron fue probado. No solamente no fue probado, sino que además se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían. Y lo pudimos ver con los testimonios de los propios testigos citados por el fiscal”, expresó en su descargo la vicepresidenta Cristina Kirchner. La falsedad de las acusaciones fue uno de los ejes principales del descargo que hizo tras el pedido de condena de 12 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos, del fiscal Luciani.

Cristina Kirchner dijo que "los fiscales buscaron pruebas de otros juicios que no sabía que habían introducido". Esto lo dijo en referencia a los chats del exsecretario de Obras Públicas José López, condenado por enriquecimiento ilícito en la causa de los bolsos con nueve millones de dólares que trató de esconder en un convento en General Rodríguez.

Fernández de Kirchner aclaró que no tiene "chats de WhatsApp con nadie”, tras los mensajes del exfuncionario José López que se presentaron como prueba en el juicio por la causa Vialidad. La vice dijo que solo se comunica por Telegram "con muy contadas personas".

Campaña en su contra

La vicepresidenta negó las acusaciones de sobreprecios planteados en el juicio por la causa Vialidad: "Nadie sabe de dónde sacaron esas cifras".

Volvió a repetir que "hay una feroz campaña política y mediática”, y apuntó contra el exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel, en su descargo tras el pedido de pena en el juicio por corrupción en la obra pública en Santa Cruz.

"Me van a condenar por los 12 años de gobierno"

Cristina Kirchner asoció las causas judiciales en su contra con los 12 años de gobierno encabezados por ella y por su marido, ex presidente fallecido Néstor Kirchner.

“Este partido judicial no sólo nos estigmatiza a nosotros, sino que los protege a ellos, porque no sabemos donde están los 45 mil millones de dólares del FMI y no pasa nada, se comprueba que Macri hizo inteligencia a los familiares del ARA San Juan, la tragedia mas grande que tuvo la Argentina en democracia y sin embargo lo sobreseen. ¿Quién lo sobresee? El arquero del Liverpool, que juega con Macri al fútbol en Los Abrojos, junto a Luciano. Son ellos”.

