Rodrigo De Paul y Giovanni Lo Celso, fueron protagonistas el fin de semana de un incidente durante el partido que disputaron Atlético Madrid y Villarreal, en el marco de la segunda fecha de la Liga de España.

De Paul, del equipo madrileño, empujó a Lo Celso para que se apresurara a abandonar el terreno de juego sobre los 25 minutos del segundo tiempo, cuando iba a ser reemplazado, y con el encuentro todavía igualado en cero.

A pesar del gesto, que parecía una agresión, Lo Celso ni siquiera se dio vuelta, sino que se dirigió hacia un costado para que ingrese su compañero Alex Baena.

El pedido de Scaloni

Según contó el periodista Gastón Edul en ESPN, el técnico Lionel Scaloni se comunicó con De Paul y Foyth y les pidió que “bajen un cambio” y que midieran sus reacciones.

“Después de que terminara el partido, en la noche europea, Scaloni llamó a De Paul y a Foyth y les pidió que no tengan este tipo de actitudes porque generan mal clima en la Selección, dentro de poco se viene la doble fecha FIFA de septiembre”, señaló el periodista.

De Paul en el ojo de la tormenta

Además, y sobre el final del encuentro, jugado en la capital española, De Paul tuvo un cruce con otro compatriota: Juan Foyth, quien le cometió una infracción, cuando Villarreal ya ganaba por 2 a 0.

La falta generó una nueva reacción desmedida de De Paul, quien le dio un topetazo a Foyth y le profirió una serie de insultos que el defensor respondió con igual vehemencia.

