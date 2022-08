Julián Álvarez en el Manchester City. Foto: EFE.

Julián Álvarez no detiene su furor entre los hinchas del Manchester City, que a poco más de un mes de su llegada le dedicaron un canción.

Si bien el atacante de 22 años no es titular en el equipo que comanda Pep Guardiola, los hinchas tienen muchas expectativas por el Araña. Tanto es así que ya le hicieron una canción.

Mediante un video que se volvió viral en Tik Tok, se puede observar a los simpatizantes del Manchester City saltando y golpeando el techo de un micro al ritmo de un tema dedicado a la delantero surgido en River.

En Inglaterra ya le hicieron una canción a Julián Álvarez. pic.twitter.com/LbhGjMIvSD — Mati (@matiasm_02) August 23, 2022

La canción, que ya tiene más de 20 mil reproducciones en la red social, destaca al Araña y hasta se anima a compararlo con Kun Agüero, máximo goleador histórico de Manchester City y su ex compañero en la Selección Argentina.

¿Qué dice la letra?

Los hinchas del conjunto inglés entonaron la siguiente letra: "I am in love, so glad ur mine, our center forward is the king, he's argentine, like Agüero he is the best, his frist names Julian the second Alvarez".

Pasado al español, interpretaron: "Estoy enamorado, feliz de que seas mío, nuestro centrodelantero es el rey, es argentino, al igual que Agüero es el mejor, su primer nombre es Julián el segundo Álvarez".

Noticias relacionadas